Anchieta segue com faixa bloqueada no sentido Litoral

10/04/2019 | 09:13



Atualizada às 10h28

A Via Anchieta segue com a faixa da direita bloqueada na altura do km 57, sentido Litoral, nesta quarta-feira (10). A medida de prevenção foi implantada por conta das chuvas dos últimos dias. Por volta das 10h20, havia lentidão até o km 56 e o tráfego fluía pela faixa da esquerda.

Há pouco mais de um mês, no dia 4 de março, o mesmo trecho da rodovia enfrentou problemas de queda de barreira. Na ocasião, a Ecovias, concessionária que administra a via, afirmou que o motivo para a interdição total foi "solo molhado devido à chuva".

Em nota, a Ecovias afirmou também que "o trecho tem sido monitorado desde o Carnaval e que serviço de contenção definitivo, no entanto, somente poderá ser realizado após o período de chuvas. A liberação total da via depende de nova análise da encosta".

Mais trânsito

A pista norte da Via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para retirada de veículo pesado, acidentado na madrugada. Enquanto a operação de retirada estiver ocorrendo, a subida da serra acontece apenas pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes.

A rodovia tem tráfego lento ainda na chegada a São Paulo, do km 13 ao km 10, por conta do excesso de veículos.



O tráfego é normal nas outras rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).



O tempo está encoberto, com chuva em pontos isolados e boa visibilidade.



O SAI está em Operação 5X3. A descida é feita pela pista sul da Anchieta e pista sul da Imigrantes. Já a subida acontece apenas pela pista norte da Imigrantes.