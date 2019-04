Uber do Imposto de Renda: plataforma conecta declarantes a contadores

Da Redação, com assessoria



10/04/2019 | 08:18

A reta final da declaração do Imposto de Renda está chegando e, junto com ela, as dificuldades de quem resolveu deixar tudo para a última hora. De acordo com dados do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), existem aproximadamente 525 mil profissionais de contabilidade no Brasil e 30 milhões de declarantes.

Assim, há um universo enorme de clientes buscando por contadores, e profissionais disponíveis para oferecer seus serviços. A partir do entendimento desse cenário surgiu o Hero, que promete facilitar a vida dos declarantes, conectando-os aos contadores de forma simplificada, segura e online.

A partir do preenchimento de informações básicas sobre rendimentos, despesas e outras características, o algoritmo do Hero correlaciona milhares de variáveis e indica as opções mais aderentes de contadores com relação às necessidades do declarante.

A plataforma une os interessados de maneira rápida e personalizada, realizando a cotação, comunicação, troca de arquivos e entrega do serviço, com confiabilidade, eficiência e ainda com conforto de todo o processo online, inclusive o pagamento. Em casos de declarações mais simples, por exemplo, pode se contratar o serviço por cerca de R$ 38.

