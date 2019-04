No BBB19, Paula se revolta contra Alan após ser indicada ao paredão: Que raiva desse menino

10/04/2019 | 08:11



O BBB19 está quase no fim e, na última terça-feira, dia 9, Alan se tornou o último líder da edição. Com isso, o brother garantiu sua vaga na grande final e também teve que indicar uma pessoa ao paredão e, novamente, mirou em Paula, que disputará a berlinda com Carolina, que recebeu votos de Paula e Hariany. Ao indicar Paula, Alan justificou: -Eu não quero ir com ela para a Final. Tenho medo dela ser a mais forte da casa. Depois do programa ao vivo, Paula não escondeu sua insatisfação com Alan e ficou revoltada por ter ido ao paredão com indicação dele.

Os dois chegaram a discutir após Alan ter dito ao vivo que iria indicar quem eliminou Rízia, sua última aliada no jogo. Paula não gostou e afirmou: -Você diz que eu tirei ela. Falar que eu tirei a menina que eu sou apaixonada? Que ficou no quarto comigo... O rapaz, claro, não ficou calado e rebateu: -Eu vi que você é forte.

A sister ficou tão revoltada com a indicação que passou a noite falando das justificativas de Alan. Até mesmo para Carolina, que é bem próxima do brother, teve que ouvir Paula falando mal do catarinense. -Medo de quê? Ninguém sabe de nada não. Todos nós voltamos do Paredão, inclusive ele. Ninguém é forte aqui não, nem forte, disparou a loira para a baiana.

Carol, que também está no paredão, demonstrou também ter ficado chateada por correr o risco de ser eliminada. -Estou arrasada. Fomos do céu ao inferno.

Ainda falando sobre Alan, Paula disparou mais críticas: -Que raiva esse menino achando que eu sou forte. Se eu sou forte, manda ele ser mais forte que eu então. E também fez apontamentos sobre a atitude dele na casa: -Ele foi um figurante até o momento. E já tinha passado dois meses do jogo. Ele foi um figurante total no começo do jogo, principalmente, depois que Hana foi embora.

Mas se Alan foi figurante para Paula, Hariany também parece não ter ficado muito atrás do rapaz! A loira não deixou de comentar que Hari não ganhou nadinha durante os três meses de programa: -Você não ganhou nenhuma prova. E ela respondeu: -Todo mundo aqui me acha fraquinha.

Em momento com Alan, Carolina aproveitou para fazer um desabafo, citando Paula e Hariany: -Eu sempre sou confiante e tenho o meu otimismo. Eu sei do meu jogo aqui, sei das coisas que eu fiz. Tenho confiança nisso, porque eu sei da minha trajetória aqui. Mas, às vezes, as pessoas se apegam a história delas duas.

Alan, então, aproveitou para se explicar para sua crush: Eu sei o quão forte ela (Paula) é. Por isso eu votei nela. Eu tive que votar. E ainda fez um questionamento: Você acha que um figurante não pode chegar longe?

E antes de ir dormir, Paula ainda provocou: - Será que eu posso dormir lá no quarto ou o Alan tem medo de mim? Ele tem medo de mim, nunca vi isso na minha vida. Logo eu que não faço nada para ninguém. Carol não gostou e disparou: Para com isso mulher. Você está levando pra outro lado.