10/04/2019 | 07:36



A Latam adicionou aos autos da recuperação judicial detalhes sobre o acordo estabelecido com a gestora norte-americana Elliott. Assim como a Gol, ela se comprometeu a transferir para o maior credor da Avianca e sua holding US$ 35 milhões, a título de compromisso de participação no leilão de uma das Unidades Isoladas Produtivas (UPIs).

A Latam também assumiu o compromisso de oferecer à Avianca US$ 8 milhões para manutenção das atividades. A Latam pretende ainda ficar com a UPI B, constituída por 13 autorizações de decolagens e pousos no aeroporto de Guarulhos, outras cinco no Santos Dumont e nove em Congonhas, pelo qual pretende dar um lance mínimo de US$ 70 milhões.