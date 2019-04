10/04/2019 | 07:10



Estreia nesta quarta-feira, 10, às 23h, no GNT, a quarta temporada de Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou. Dessa vez, vamos ver Fernanda (Mônica Martelli), que chega aos 46 anos, percebendo a passagem do tempo e como sua vida está parada, com nada de novo acontecendo.

Para agravar a situação, o Aníbal (Luís Salém), que é seu sócio e melhor amigo, decide se mudar e sair da sociedade na produtora de eventos. A ideia central dos novos episódios é mostrar a passagem do tempo e seus impactos na vida de uma mulher.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.