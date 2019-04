Mais de 40 empresas da região participam de feira de negócios

da Redação



A próxima edição da Automec, Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços, acontece entre 23 e 27 de abril no São Paulo Expo. O evento espera reunir mais de 1.500 marcas nacionais e internacionais, cerca 75 mil visitantes e 62 países participantes. São mais de 40 empresas da região.

O recente anúncio do fechamento da fábrica de São Bernardo da Ford, com alto impacto em postos de trabalho e em toda a cadeia, mostra que a reinvenção do setor é fundamental. Por isso o peso das empresas da região na Automec em busca de inovação, tecnologia, soluções de mercado, negócios e qualificação profissional. “O Grande ABC é uma região de extrema importância. As grandes montadoras lá instaladas são responsáveis por gerar mais de 30 mil empregos diretos. Ter a participação de empresas desta região na Automec endossa a feira e reforça a necessidade que as empresas têm de inovar e reciclar conhecimento”, disse Júlio Romanelli, gerente de produto do evento.

“Especificamente para o comércio de peças, (a região) é o berço da indústria automobilística no Brasil e, considerando São Paulo como a locomotiva, sem dúvidas, é um de seus principais motores”, disse Francisco Wagner De La Tôrre, presidente do Sincopeças-SP.

A entrada é gratuita e exclusiva para profissionais do setor pré-credenciados pelo site www.automecfeira.com.br.