Do Dgabc.com.br



09/04/2019 | 22:05



Uma mulher de 47 anos foi encontrada morta na noite desta terça-feira (9), por uma vizinha, dentro de casa na Rua Cistercense, perto da Estrada do Pedroso, no Jardim Santo André, em Santo André. Ela estaria amarrada à uma cadeira. A polícia investiga o crime e trabalha também com a hipótese de um assalto seguido de morte, mas nada foi confirmado.