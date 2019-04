Artilheiro isolado, Alvinho admite foco total no Água Santa

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/04/2019 | 07:00



Dificilmente alguém tira a artilharia do Paulista da Série A-2 de Alvinho. O atacante do Água Santa marcou 11 gols até aqui e tem como principal concorrente o colega Dada, que se recupera de cirurgia no apêndice e balançou as redes oito vezes. Depois, aparece (com seis tentos) o atacante Ronaldo, do XV de Piracicaba, que tem no máximo quatro jogos – caso o Nhô Quim avance à final – para tirar a diferença ao camisa 9 do Netuno.



Em 2018, Alvinho foi vice-artilheiro da competição pelo São Bernardo, com nove gols. “Minha maneira de ajudar a equipe é fazendo gols e que possa marcar mais ainda. Vem sendo gratificante fazer parte deste elenco e vamos continuar buscando o acesso a qualquer preço”, disse durante o Diário Esportivo, da DGABC TV.



E apesar de todo o destaque, Alvinho diz não saber se tem propostas pós-Série A-2. “Até o momento não penso nisso. Estou focado no Água Santa. Quero buscar o acesso e depois o título”, declarou.