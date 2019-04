Comunidade cobra reforma de quadra no Jardim Miranda D’Aviz

Victor Augusto

especial para o Diário



10/04/2019 | 07:00



Estudantes da EM (Escola Municipal) Perseu Abramo, localizada na Rua Tobias Barreto, no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá, estão sem espaço para a prática de atividades esportivas desde setembro do ano passado, mês em que a quadra da unidade foi interditada pela administração. O local precisou ser fechado devido aos riscos apresentados aos alunos, como base de uma das vigas de sustentação corroída e teto cheio de buracos.

A demora para que o equipamento de lazer, único do bairro, passe por manutenção faz com que crianças e adolescentes invadam o local para jogar futebol, denuncia o pedreiro Carlos Satili Ferreira, 56 anos. “As crianças usam o espaço porque não têm outro lugar para brincar”, diz.

A Prefeitura informou que “tomará as medidas necessárias para reformar a quadra”. No entanto, as melhorias seguem sem prazo para saírem do papel. Enquanto isso, o local seguirá interditado.