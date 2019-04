O fracasso de uma fusão

Ademir Medici



10/04/2019 | 07:00



Foi um periodo de euforia que logo se transformou em frustrante no futebol andreense: junho de 1928 a maio de 1930. O Corinthians FC, fundado em 1912, e o Primeiro de Maio, de 1913, doces rivais, resolvem unir forças e formar um esquadrão com o firme propósito de ingressar na divisão maior do futebol de São Paulo. Nome adotado pela nova agremiação: Clube Atlético São Bernardo.

Toda história vai contada no livro “Os Flechas Verdes”, ontem citado aqui em Memória. Hoje mostramos a foto do primeiro jogo do CA São Bernardo, que resultou numa goleada frente à Portuguesa de Santos: “Vencemos por 6 a 1”, escreve no rodapé da foto Zelindo Novelli.

Data do jogo histórico: 8 de julho de 1928, no campo da Rua Brás Cubas, construído pelo Primeiro de Maio FC.

Memória não conhecia esta foto. Aí vai ela, com apenas quatro jogadores identificados: Dante (o primeiro à esquerda), Haroldo Mattei (o terceiro), Zelindo Novella (o quinto, ele que repassou a foto a Paschoalino Assumpção, que tentou a identificação) e Cacioli (o oitavo).

Neste período de fusão, o vermelho e o branco substituiram o verde e branco do Primeiro de Maio e o preto e branco do Corinthians.

Escrevemos em “Os Flechas Verdes”: “Na prática, tanto o Primeiro de Maio como o Corinthians nunca deixaram de existir. A alma dos dois clubes rivais, e unificados apenas no papel, resistiu sempre. Esteve presente nas discussões dos torcedores e dirigentes. Isto, por certo, levou à inatividade por tantos meses do CA São Bernardo”.

NOMENCLATURA

Por que “CA São Bernardo” se estávamos em Santo André? Entre 1910 e 1938, Santo André foi apenas Distrito do Município de São Bernardo.

Tudo mudaria a partir de 1º de janeiro de 1939, com a elevação do Distrito de Santo André à condição de município autônomo – e o consequente rebaixamento do antigo Município de São Bernardo à condição de distrito.

Isso causou uma confusão sem tamanho na vida política, econômica e social do hoje Grande ABC.

AMANHÃ NA SEMANA SANTO ANDRÉ

- No ar, o escritor José Bueno Lima

Nosso primeiro ginásio. Há 80 anos

Em 10 de abril de 1939 nascia o primeiro curso ginasial do Grande ABC, o Ginásio Santo André, fundado pelo professor Paulo Sinna. Pouco mais tarde era criado um novo curso na escola, o Técnico de Contabilidade.

Em 1954 assume a direção da escola o professor José Lazzarini Júnior, que coordenará, em 1962, a solenidade de inauguração das novas instalações do estabelecimento, origem do IESA (Instituto de Ensino Superior Santo André).

Sérgio e Cecília, ao lado do pai, professor Lazzarini, administraram a escola. Mais recentemente, o velho Ginásio Santo André trocou de mãos. E hoje?

Interação com Facebook

‘Eva e o paraíso do delegado nu’

O espanto é imediato. Eva esfrega os olhos, confere, decide consultar Adão.

Da crônica de Guido Fidelis publicada pelo Diário em 9 de abril de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Diário há 30 anos

Domingo, 9 de abril de 1989 – ano 31, edição 7035

Grande ABC – Problemas se agravam nos limites das cidades. Reportagem mostra a situação do Córrego Utinga, na divisa de Santo André com São Caetano; Córrego Taioca, na divisa de São Bernardo com Santo André; e Ribeirão dos Meninos, ao longo da Avenida Guido Aliberti, na divisa de São Paulo, São Caetano e São Bernardo.

Comportamento – Jovens invadem as ruas e fazem rachas sem medo de autoridades. Pontos preferidos por eles: Vila Euclides e Chácara Inglesa, em São Bernardo.

Reportagem: Nilton Hernandes, com fotos de J. B. Ferreira.

Personagem Esportivo – O perfil de Paulinho Cheidde, ala da Pirelli, convocado para a Seleção Brasileira de Basquetebol.

Em 10 de abril de...

1919 – O Brasil de Santo André, clube dos Flaquer, realiza “soirée” dançante no Teatro Carlos Gomes, então situado na Rua Coronel Oliveira Lima.

- Os irmãos Leopoldo e Nuto Sant’Anna lançam o livro “Pátria”, para uso nas escolas e que focaliza datas históricas, a bandeira, as aves e árvores.

- Morre o jornalista Salim Labaque, agredido a tiros na véspera pelo patrício e também jornalista, Elias Massara.

INTERNACIONAL

- Do noticiário do Correio Paulistano: as tropas aliadas abandonaram Odessa; é grave a situação na Alemanha.

- Do noticiário do Estadão: execução de maximistas na Polônia.

1949 – Israel Cirlinas – o Israel da Fiel - nasce em São Paulo, mas sempre viveu em Santo André. Médico e historiador. Vários trabalhos realizados e publicados.

1964 – Os vereadores andreenses Acylino Bellisomi (PTB), Alaor Caffé Alves (PSB-MTR) e Lincoln dos Santos Grillo (PSB-MTR), ameaçados de cassação pelo regime militar, renunciam a seus mandatos.

Hoje

- Dia do Engenheiro Metalúrgico

- Dia da Engenharia Militar

Santos do Dia

- Miguel dos Santos (Espanha, Vich, Barcelona, 1591 – Valladolid, 1625). Patrono da juventude trinitária (Ordem da Santíssima Trindade).

- Madalena de Canossa

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 10 de abril:

- Em São Paulo, Juquiá, Serrana, Artur Nogueira, Álvares Florence, Ariranha e Pontes Gestal.

- No Rio de Janeiro, Aperibé, Areal e Rio das Ostras

- No Espírito Santo, Atílio Vivacqua

- No Piauí, Bocaina

- No Maranhão, Colinas e Parnarama

- Em Rondônia, Guajará-Mirim

- Em Goiás, Jaupaci

- No Rio Grande do Sul, Itatiba do Sul e Riozinho

- No Pará, São Félix do Xingu

Fonte: IBGE