Obituário - 9 de abril de 2019

Ademir Medici



09/04/2019 | 20:28



SANTO ANDRÉ, quinta-feira, dia 4 de março

José Francisco de Souza, 77. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

SANTO ANDRÉ, sábado, dia 6 de março

Epilade Fracassi, 86. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 6, em Mauá. Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires.

SANTO ANDRÉ, domingo, dia 7 de março

Cacilda Bernardino Pinto, 93. Natural de Cubatão (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Guilhermino Ribeiro, 91. Natural de Espinora (MG). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Camilla, 89. Natural de Palmares Paulista (SP). Residia no Jardim Borda do Campo, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Therezinha Cucatto Falvo, 85. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida Inácio, 84. Natural de Monsenhor Paulo (MG). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Plínio Pereira dos Santos, 82. Natural de Jeremoabo (BA). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Raimundo Pereira Sobrinho, 77. Natural de Ipaumirim (CE). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Eduardo Borges, 72. Natural de Boturuna (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 7. Crematório Jardim da Colina.

Nelson Yukikatsu Nagata, 70. Natural de Itariri (SP). Residia no Jardim Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 7. Crematório Vila Alpina.

Eliane da Silva Rosa, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Auxiliar de cozinha. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bruno dos Santos Pires, 29. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Estudante. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Cesária Pallarin dos Santos, 92. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Santa Cruz, em Boituva (SP). Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Isabel Martinez Zanini, 90. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Patrizzi Tomé, 86. Natural de Ipaussu (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Helio Hatori, 82. Natural de Guaiçara (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo.

Vera Maria Perrupato, 69. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Clube de Campo, em Santo André. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Marcelo Augusto de Souza Breda, 42. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Jeferson da Silva Santos, 40. Natural de São Bernardo. Residia no Alto do Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 6, em Diadema. Cemitério Municipal, em Diadema.

SÃO CAETANO

Aspri Ermenegilda Maria Catanzano, 106. Natural da Itália. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Erça Carolina Mauriello, 97. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Meceguel, 94. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 5. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Iolita Martins de Queiroz, 85. Natural de Pratápolis (MG). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 3. Crematório Vila Alpina.

Arlete Ribeiro Gomes, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica

Florice Mattos Malaquias, 80. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 3. Jardim da Colina.

Nilma Menegueli Martins, 79. Natural de Olímpia (SP). Residia no bairro Nova Gery, em São Caetano. Dia 4. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Dorival Ferreira da Silva, 59. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Douglas Felisberto, 41. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Thiago Luiz Justino Ribeiro, 24. Natural de São Bernardo. Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA, sábado, dia 6 de março

Otavia Maria da Silva, 94. Natural de Santa Cruz (RN). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Manoel Carneiro de Souza, 77. Natural do Estado do Acre. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 6. Memorial Phoenix.

Francisca Carneiro Braz, 76. Natural de São José de Piranhas (PB). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Valdemar Antonio da Silva, 75. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal.

Elídia Minuto Campos, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Elisabete Sas, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Ricardo Alessandro Santos, 40. Natural de Americana (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

DIADEMA, domingo, dia 7 de março

Hélio Bispo dos Santos, 79. Natural de Bauru (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Manoel Lopes de Oliveira, 69. Natural de Santa Maria do Suaçui (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Nadja Maria de Souza Câmara, 52. Natural de Palmares (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Valke da Paz.

José Luiz Martins de Jesus, 50. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipa.

Ana Lúcia Silva, 41. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

MAUÁ, quinta-feira, dia 4 de março

Arlindo Pedro de Freitas, 92. Natural de Paulo Cândido (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

José Bernardo, 68. Natural de Monte Oreb (PB). Residia no Jardim São Jorge, bairro Guapituba, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Manoel Vicente da Silva, 67. Natural de Paulo Jacinto (AL). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Alvino Alves Dias, 64. Natural de Dracena (SP). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Delsuita Athayde Alcântara de Carvalho Almeida, 54. Natural de Gentil de Ouro (BA). Residia na Chácara São Lúcido, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

MAUÁ, sexta-feira, dia 5 de março

Maria Fernandes Venâncio, 79. Natural de Pedreiras (MA). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Maciel Vieira de Souza, 40. Natural de Petrolândia (PE). Residia no Jardim Planalto, em Mogi das Cruzes (SP). Dia 5. Cemitério da Saudade, em Mogi das Cruzes.

MAUÁ, sexta-feira, dia 6 de março

Leonor Moreira Santini, 88. Natural de Suzano (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 6. Vale dos Pinheirais.

Lourdes Aparecida Domingues Stagiari, 71. Natural de Mauá. Residia no Jardim Campo Verde, em Mauá. Dia 6. Vale dos Pinheirais.

José Francisco Filho, 68. Natural de Frei Paulo (SE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Maria Dorotéia da Silva, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Eduardo Almeida Santos, 26. Natural de Osasco (SP). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Sophia Caroline da Silva Franklin, 20. Natural de Mauá. Residia no Jardim Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

MAUÁ, domingo, dia 7 de março

Edvaldo Cassimiro Afonso, 70. Natural de Maceió. Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Soares Leite, 67. Natural de Aguiar (PB). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Metalúrgico. Dia 7, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Luís Alberto Pereira da Silva, 52. Natural de Limoeiro (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Cenir Alves Xavier, 50. Natural de Bom Jesus da Lapa (BA). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Alessandra Lopes de Abreu, 41. Natural de Cotia (SP). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Pereira da Silva, 88. Natural de Inajá (PE). Residia no Jardim Serrano, em Ribeirão Pires. Dia 7, em Mauá. Cemitério São José.

Evanir Marques Augusto, 77. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Francisco Rodrigues Leite, 74. Natural de Santa Isabel (SP). Residia no bairro Somma, Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Luiz de Rezende, 72. Natural de Marília (SP). Residia no Jardim Verão, em Ribeirão Pires. Dia 5. Vale dos Pinheirais.

João Hidedi Hatori, 70. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 7, em Mauá. Cemitério São José.

Rita de Cássia Soares de Paula, 65. Natural de Tocantins (MG). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 6, em Mauá. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Francisca Leopoldina dos Santos, 58. Natural de Igaci (AL). Residia em Ferraz de Vasconcelos (SP). Dia 5, em Ribeirão Pires. Cemitério do Cambiri, em Ferraz de Vasconcelos (SP).