Obituário - 8 de abril de 2019

Ademir Medici



09/04/2019 | 20:25





SANTO ANDRÉ, quinta-feira, 4 de abril

Carmen Gomes Xavier, 97. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Dulse Rodrigues Viana, 92. Natural de Curvelo (MG). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Walda Frida Stelzer de Lira, 88. Natural de Gavião Peixoto (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisco de Assis Oliveira Branco, 88. Natural de Jacareí (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Corretor de imóveis. Dia 4. Cemitério Sagrado Coração, Camilópolis.

Norma Voltolini Ribeiro, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 4. Crematório Vila Alpina.

Odette Padovan de Antonio, 81. Natural de Bariri (SP). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lindinauva Rodrigues dos Santos, 75. Natural de Itiruçu (BA). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Sebastiana Nunes, 69. Natural de Andradas (MG). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Zenilda de Lana, 66. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo de Ramos Lopes, 60. Natural de Dom Silvério (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Motorista. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rolf Antonio Tonobohn Junior, 48. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Encarregado de estruturas metálicas. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Anderson Gonçalves da Silva, 35. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Segurança. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SANTO ANDRÉ, sexta-feira, 5 de abril

Domingos Danhoni, 93. Natural de São Carlos (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marcella Bornal de Oliveira, 85. Natural de Jau (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 5. Cemitério Municipal.

José Juvenal dos Santos Portasio, 78. Natural de Portugal. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Durval de Sousa, 73. Natural de Borda da Mata (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

José Roberto Coquetto, 72. Natural de Volta Redonda (RJ). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Engenheiro mecânico. Dia 5, em Santo André. Cemitério Parque do Jaraguá, em São Paulo (SP).

José Alexandre Bento, 56. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia na Vila Pires, em Santo André. Cozinheiro. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosimeire Babolin, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SANTO ANDRÉ, sábado, 6 de abril

Dirce Ferrer Arejano, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivo Daneluci, 79. Natural de São Simão (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Ercília dos Santos, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 6. Crematório Memorial de Santos (SP).

José Antonio Siqueira Filho, 66. Natural de Mauá. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Maria do Carmo Ribeiro Ferraz, 66. Natural de Guiricema (MG). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Cleusa de Oliveira, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ruth Solange Villanova, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleide Aparecida Donato, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Empresária. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Felício Ferrarezzi, 61. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marisa Rozolem, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 6, em Santo André. Cemitério do Araçá, em São Paulo (SP).

Luiz Bernardo da Silva, 59. Natural de Riacho das Almas (PE). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Pedreiro. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Tiburtino Justino da Silva, 101. Natural de Lavras da Mangabeira (CE). Residia no Jardim Fenix, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Jardim da Colina.

José Afonso Maranhão, 90. Natural de Viçosa (AL). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Izaura da Silva, 66. Natural de Campo Alegre (AL). Residia na Vila São Pedro. Dia 4, em Diadema. Cemitério São José, em Campo Alegre (AL).

Claudio Roberto Gabriel, 43. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Cemitério dos Casa

SÃO CAETANO

Vanderlei João da Silva, 74. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 4, em Santo

André. Jardim da Colina.

Dorival Ferreira da Silva, 59. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Autônomo. Dia 4, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Thiago Luiz Justino Ribeiro, 24. Natural de São Bernardo. Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Técnico eletrônico. Dia 4, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA, quarta-feira, 3 de abril

Francisco Alves Cavalcante, 84. Natural de Jaguaribe (CE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

José Geraldo Filho, 75. Natural de Rochedo de Minas (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

Cleonildes dos Santos, 63. Natural de Ibicaraí (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal.

Ana Aparecida Fátima Lopes, 54. Natural de Bocaina (SP). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Douglas Souza Costa, 52. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Americanópolis (SP). Dia 3. Cemitério Municipal.

DIADEMA, quinta-feira, 4 de abril

Santina Giglio, 80. Natural da Itália. Residia no bairro Taboão. Dia 4. Jardim da Colina.

Joaquim do Nascimento Oliveira, 66. Natural de Cordeiros (BA). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 4, em Santo André. Vale da Paz.

Mauro Souza de Jesus, 65. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Edilson Simão da Silva, 64. Natural de Timbauba (PE). Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Gertrudes Oscar dos Santos, 55. Natural de Inhapim (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Carlos Roberto de Oliveira, 53. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

DIADEMA, sexta-feira, 5 de abril

Orlinda Teixeira de Oliveira, 89. Natural de Poté (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

Antonio Manoel Vieira, 61. Natural de Osasco (SP). Residia no bairro Padroeira, em Osasco (SP). Dia 5, em Diadema. Cemitério Santo Antonio, em Osasco (SP).

Francisco Araujo de Abreu, 58. Natural de Nanuque (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

MAUÁ

Francisco Soares Leite, 67. Natural de Aguiar (PB). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Metalúrgico. Dia 7. Vale dos Pinheirais.

Alessandra Lopes de Abreu, 41. Natural de Cotia (SP). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 6, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.