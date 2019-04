EBC unifica programações das TVs Brasil e NBR

09/04/2019 | 19:48



O presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Alexandre Graziani, assinou portaria unificando as programações da TV Brasil e da NBR a partir desta quarta-feira, dia 10 de abril, em um só canal, que está sendo chamado de Nova TV Brasil.

De acordo com a portaria, a unificação "promoverá a otimização das equipes de trabalho" e "garantirá o princípio da complementaridade do sistema público estatal". A EBC não informou, no entanto, se a unificação da programação representará economia de recursos.

Também não informou se haverá enxugamento do quadro de 1980 funcionários da empresa. De acordo com informações obtidas na EBC, ainda não há uma quantificação se haverá redução de gastos e quanto ele representará. Antes mesmo de assumir o governo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a extinção da EBC. Apesar de terem sido realizadas demissões em janeiro, o Planalto não tem mais falado em acabar com a empresa.

Em informações divulgadas no site da EBC, o gerente-executivo da TV Brasil e Rede, Vancarlos Alves, disse que "daremos uma nova plástica à TV Brasil", "teremos mais entretenimento, informação e acessibilidade, adotando como conceito o de ser a rede mais brasileira do país" e que "a junção das duas TVs em uma grade, agregará valores e servirá de fonte com credibilidade para os atos do governo". Além de programas da grade, a emissora transmitirá, ao vivo, atos e ações do governo federal.