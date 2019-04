Ana Furtado comemora um ano de cirurgia de retirada de câncer: Imensamente grata

09/04/2019 | 19:11



Após enfrentar e vencer um câncer de mama, Ana Furtado tem motivos de sobra para comemorar. Nesta terça-feira, dia 9, completou exatamente um ano que a apresentadora realizou a cirurgia de retirada do câncer, então ela foi até o Instagram postar um texto para celebrar a vitória:

- Há um ano renasci. Hoje celebro exatos 365 dias da minha cirurgia. 365 dias de nova vida. 365 dias de força, fé e coragem diárias em uma trajetória desafiadora. 365 oportunidades. Me sinto imensamente grata por todas elas. Pela oportunidade e privilégio de estar com meus amigos e família, de trabalhar com o que amo, de ver minha filha crescer e de estar ao lado do meu marido.

Ana ainda agradeceu aqueles que tiveram cuidados especiais com ela:

- Sou grata a Deus, aos médicos, enfermeiros, técnicos, amigos, familiares e todas as pessoas que me encorajaram e fortaleceram de alguma forma ao logo do caminho. Que me apoiaram, me inspiraram e me fizeram crescer. Sempre tive firmeza e certeza na vitória. E aqui estou eu. Celebrando o dia de hoje e também todo novo amanhecer. Obrigada, Universo! Muito obrigada, Deus! Obrigada por estar sempre olhando por mim e por ser tão importante na minha vida. Por aqui seguimos vivendo um dia de cada vez.