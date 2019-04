Pista da direita da Anchieta está bloqueada como prevenção para queda de barreira

Do Dgabc.com.br



09/04/2019 | 18:32



A Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), informa que a rodovia Anchieta está com a faixa da direita totalmente bloqueada no sentido Litoral, no km 57, devido a "prevenção para queda de barreira". Já há registro de congestionamento a partir do km 54. De acordo com a concessionária, por conta de "pedras que rolaram" a pista foi parcialmente bloqueada às 17h07 e totalmente às 17h44. Porém, às 18h07, a faixa da esquerda já estava com trânsito liberado. Não há vítimas.

Há pouco mais de 1 mês, no dia 4 de março, o mesmo trecho da rodovia, km 57, também enfrentou problemas de queda de barreira. Na ocasião, a concessionária afirmou que o motivo para a interdição total foi "solo molhado devido à chuva". A mesma razão foi dada para o caso desta terça-feira (9). A Ecovias recomenda a escolha da Imigrantes para quem pretende descer a Serra neste momento.