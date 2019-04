Dançarina de Anitta responde comentário gordofóbico de Danilo Gentili

09/04/2019 | 18:27



A dançarina Thais Carla, que trabalha com a cantora Anitta, respondeu um comentário gordofóbico publicado pelo apresentador Danilo Gentili.

Gentili compartilhou uma publicação que traz a dançarina questionando o tamanho das poltronas de avião e acrescentou o comentário: "Eu nunca vi essas pessoas reclamarem que a cadeira do McDonalds é pequena". Thais Carla, então, rebateu a piada do apresentador em sua conta no Instagram no último sábado, 6.

"O vídeo no qual este ser humano que se diz humorista está se referindo é justamente um vídeo que eu estou fazendo um apelo por melhorias nos transportes coletivo, mas uma melhoria não só para mim, gorda, e sim para todos, magros, baixos, altos, cadeirantes. Como um cara consegue ver graça nisso? Será que o humor é mesmo rir da desgraça do outro? Ou será que é preciso humilhar o próximo para se sentir melhor?", questionou a dançarina, que recebeu apoio de Alice Wegmann, Preta Gil e outras personalidades.

Acumulando mais de meio milhão de seguidores no Instagram, Thais é conhecida por tratar de assuntos como gordofobia, aceitação e diversidade corporal. Recentemente, ela fez parte do grupo de mulheres fotografadas para a exposição Corpos Livres, em São Paulo, e também já estrelou campanhas de moda.