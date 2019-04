Vendedor de Valinhos cai em golpe e é sequestrado em São Bernardo

Lorena S. Ávila

09/04/2019



Policiais Militares em patrulhamento próximo ao bairro Baeta Neves, em São Bernardo, interceptaram um Fiat Toro roubado por quatro homens, um deles estava armado. A vítima foi abordada na Rua Aldemario Antônio e levada pelos sequestradores até um cativeiro, onde foi vendada e amarrada. De acordo com informações, após uma tentativa de bater na viatura policial, o sequestrador que conduzia o carro, largou o veículo no meio da pista e correu a pé para dentro da comunidade Chácara Baronesa. A equipe pediu reforços e perseguiu o indivíduo, que se comunicou com mais dois suspeitos próximos a um barraco.

De acordo com a vítima, os assaltantes se sentiram coagidos pela presença da polícia e decidiram fugir, levando dinheiro, celular e cartões do mesmo. O senhor abordado pelos bandidos é de Valinhos, interior de São Paulo, e trabalha com compra e venda de caminhões. Ele foi solicitado ao local para fazer negócios, mas quando chegou, não encontrou a empresa que tinha contatado seus serviços e foi vítima do golpe.

Segundo informações oficiais, a vítima passa bem e não se encontra com ferimentos. Ela solicitou provimento 32, lei de proteção a vítima, e não teve seus dados revelados. O delegado titular do 6° DP de São Bernardo, Roberto Meneses, informou ao Diário que eles já conseguiram identificar um dos quatro indivíduos que participaram da ação. Ele será indiciado por roubo e cárcere privado.