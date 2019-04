Ex esposa de ator de The O.C. explica por que expôs traição: A amante foi professora na escola de balé de nossas filhas

09/04/2019 | 18:11



Diane Gaeta, ex-esposa de Logan Marshall, ator de The O.C., anunciou o divórcio em seu Instagram e ainda revelou que estava sendo traída pelo marido! A mulher, bem afrontosa, ainda o marcou na foto junto com sua amante, a atriz Sarah Hay.

Agora, em seu Instagram, Diane explicou por que decidiu tornar a história pública. Ela escreveu:

Apenas para esclarecer o motivo de eu ter exposto a traição: [A amante de Logan] era professora na escola de balé de nossas filhas. Ele estava levando nossa filha às aulas de balé como se fosse um passeio entre pai e filha há meses. Nossa filha chorou quando viu Sarah porque as duas já haviam sido apresentadas e nossa filha de nove anos de idade se viu envolvida nessa história. Como pai, você não f**e com as atividades de seus filhos, e foi por isso que expus a história. A escola de balé já demitiu Sarah. Está feito.

Nos comentários, várias pessoas prestaram solidariedade à Diane e se mostraram contra a postura de Logan.

Escute, a partir do momento em que sua filha está envolvida, você tem todo o direito de expôr a situação. Eles não podem fazer algo ruim e não esperar consequências.

Eu não te conheço mas, meu Deus, te admiro. Envolver a filha de alguma forma para encobrir seus esquemas é muito repulsivo. Parabéns por expôr os dois.