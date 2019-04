Ex-namorada de Tom Brady, marido de Gisele Bündchen, diz que se sentiu agredida quando deu à luz filho do jogador

09/04/2019 | 18:11



Faz mais de dez anos que Bridget Moynahan descobriu que estava esperando um bebê com seu ex-namorado, Tom Brady, marido de Gisele Bündchen, e agora a atriz parece estar refletindo sobre o caos em torno de sua gravidez. De acordo com o Radar Online, Bridget revelou em seu livro, Our Shoes, Our Selves:

- Ter um bebê deveria ter sido o momento mais alegre da minha vida, mas ao invés disso eu me senti agredida. É irritante ser seguida e perseguida assim, especialmente durante um período emocionalmente vulnerável.

Moynahan ainda disse que ela mal saiu de sua casa por causa dos paparazzi:

- Fiquei um pouco reclusa. Eu me tornei descontroladamente privada. Eu compartilhei pouco e apenas com alguns poucos.