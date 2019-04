Ilustrador Fernandes, do Diário, abre mostra com personalidades da música

Vinícius Castelli



10/04/2019 | 07:14



O ilustrador Luiz Carlos Fernandes, do Diário, desta vez mergulha no universo da música para apresentar sua nova exposição, Saindo do Compasso, que pode ser apreciada a partir de hoje no piso térreo do Atrium Shopping (Rua Giovanni Battista Pirelli, 155), em Santo André.

“A maioria das obras é recente”, avisa o artista. Mas há criações muito antigas também, como a caricatura que fez do cantor e compositor Chico Buarque, produzida nos anos 1990. “Tem material que fiz para o Diário, para concursos, tem obras premiadas, como a do Adoniran Barbosa, que faturou no Rio de Janeiro, em um salão que nem existe mais”, diz o ilustrador.

Para dar vida às suas peças, Fernandes passeia pelos universos do jazz, samba, música popular brasileira, cancioneiro francês e rock. “Tem Elvis Presley e muita gente ‘das antigas’”, diz Fernandes. “O retrato do saxofonista de jazz John Coltrane, por exemplo, é inédito”, ressalta.

A ideia do nome, Saindo do Compasso, faz referência a um desenho livre, sem regras e distorcido”, explica, a respeito da técnica que usa. “E também ao compasso musical”, frisa. Fernandes explica que há peças feitas com caneta, lápis de cor, colagem, grafite e lápis aquarela, em papel sulfite e canson.

Uma das obras que mais gosta, entre as 30 expostas, é do compositor carioca Cartola (foto ao lado). “Ele está em uma técnica que passei a fazer naturalmente e há muito tempo”, explica. A visita é gratuita e a mostra segue até 31 de maio.