Miriam Gimenes



10/04/2019 | 07:12



A Casa da Palavra Mário Quintana, instalada em um casarão original da década de 1920, na Praça do Carmo, em Santo André, ganhou novos ares. E isso não se refere à pintura ou à reforma predial, mas sim a quem está à frente do equipamento cultural: a nova coordenadora Sonia Varuzza. Convidada pela secretária de Cultura do município, Simone Zarate, e o diretor de Cultura, Gabriel Rapassi, ela assumiu nesta semana o cargo e já conta com inúmeros projetos para preencher a programação da casa.

Sonia, conhecida produtora cultural da cidade, diz que foi uma das idealizadoras deste espaço, que começou a funcionar em 1992, na gestão do prefeito Celso Daniel (1951-2002). “O projeto da casa fui eu que fiz em 1992. Consegui implantar porque naquela época eu dava oficina de literatura na cidade e aqui acabou virando a Casa da Palavra, mas fiquei só seis meses, porque já era fim do primeiro mandato do Celso. E eu estar vindo aqui, 30 anos depois, é um resgate”, analisa a coordenadora.

O diretor de Cultura Gabriel Rapassi diz que a chegada da coordenadora é uma maneira de resgatar o projeto original do espaço. “E também dá um dinamismo, uma vez que a Soninha é produtora, então já tem laços com a plateia e também muitos produtores da cidade. A volta dela para cá (Casa) foi um ganho para equipe e coincidiu com a chegada do café.” Ele se refere ao Café Nacional, inaugurado na segunda-feira, e que ganhou o espaço por meio de licitação.

A ideia, além de atrair mais público – e ajudar no orçamento do espaço –, conversa também com o ‘novo tempo’ do equipamento. “A partir do dia 23 vamos dar início às oficinas de línguas. Vai ter todo dia, de terça a sexta, aulas de inglês, francês, espanhol e português para estrangeiros. A gente descobriu que tem uma comunidade aqui na cidade que não fala português. Os próprios professores são africanos refugiados e eles precisam ter aula de português. Estamos felizes porque aqui virou a casa de todas as palavras”, comemora Sonia. O pagamento, inicialmente, será feito de acordo com o que cada um quiser pagar. “Será um experimento. Depois contrataremos professores. Caso seja legal, a gente contrata e consegue segurar uma programação bacana até o fim do ano.”

A programação a que se refere a coordenadora inclui sarau toda quinta-feira, que se chamará Quinta lá em Casa, apresentações musicais – com prioridade para artistas da cidade –, encontros literários, oficinas de livros, serestas no Dia dos Namorados, exposição com cartas de amor e, em junho, festa junina com forró. “A gente quer viver intensamente o Centro da cidade e fazer com que as pessoas venham para cá, que seja um centro cultural. O que estamos percebendo é uma alegria da comunidade com a nova programação da Casa”, diz Sônia, que se diz mais madura hoje para assumir o cargo.

Rapassi diz que o fato de entrar com a música na programação não foge da ideia de palavra. “Nós temos a palavra no livro, mas também é amplamente reconhecida a oralidade como literatura”, ressalta. A intenção, ressalta, é usar o espaço como incubadora de cultura, capaz de acolher os mais diversificados tipos de arte. “Todo mundo que tem algum projeto e precisa de um lugar para ensaiar, para fazer apresentação, a casa está aberta, é um lugar de acolhimento.”

E para abrir as programações, hoje, o cantor e artista plástico Vasco Faé inaugura a exposição Poesia em Linhas, às 18h30. O músico de blues fará também um pocket show. Gratuito.