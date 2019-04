Cantor Belo faz única apresentação na Capital

Vinícius Castelli



10/04/2019 | 07:52



Nome conhecido do samba e pagode, o cantor Belo é atração em São Paulo e sobe ao palco do Tom Brasil (Rua Bragança Paulista, 1.281) no sábado, a partir das 22h. As entradas custam de R$ 70 a R$ 200 e podem ser compradas pelo site www.ingressorapido.com.br.

O espetáculo, intitulado Belo In Concert, celebra os 25 anos de estrada do artista, que carrega na bagagem discos como Romance Rosa,Desafio e Valeu Esperar, além do mais recente, De Alma Aberta.

O repertório será ilustrado por sucessos como Desafio, Eternamente, Tua Boca, Quero Te Amar, Intriga da Oposição, Pra Ver o Sol Brilhar, Tudo Mudou, Reinventar e Desse Jeito é Ruim Pra Mim, por exemplo. O show também conta com releituras de grandes hits de sua trajetória no Soweto, como Farol das Estrelas, Não Foi à Toa, Tempo de Aprender, Derê e Antes de Dizer Adeus.