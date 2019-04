Encerram hoje inscrições para elenco do Corpo de Baile

Miriam Gimenes



10/04/2019 | 07:50



Quem tiver interesse em tentar uma vaga para o Corpo de Baile de Ribeirão Pires deve se apressar. As inscrições terminam hoje e os interessados em fazer parte do elenco devem ir das 8h às 17h no Centro Cultural da cidade (Rua Dr. Yutaka Ishihara, 220).

As pessoas interessadas devem ter idade a partir de 11 anos. É preciso ainda que os bailarinos tenham experiência mínima de dois anos em balé clássico, e as bailarinas, um ano de balé clássico com sapatilhas de ponta.

A audição está marcada para amanhã e acontecerá em dois períodos: de manhã, a partir das 9h30, e à tarde, às 15h30, no próprio Centro Cultural. Vale lembrar que para o teste é necessário comparecer com 30 minutos de antecedência para aquecimento.

Os selecionados representarão a cidade em apresentações e eventos culturais na região. Não é oferecida remuneração aos bailarinos.