‘Coisa Mais Linda’ dá voz às mulheres

Vinícius Castelli



10/04/2019 | 07:49



É difícil ver, tanto nas produções para televisão quanto no cinema, uma obra que tenha a mulher, de fato, como total protagonista e use o universo masculino apenas para que sirva como ponto de apoio. Pois é isso o que acontece na produção brasileira Coisa Mais Linda, da plataforma de streaming Netflix.

A temporada de estreia se passa no Rio de Janeiro, no fim dos anos 1950, e narra as dificuldades de quatro mulheres, cujos caminhos se cruzam, e de como elas lutam para lidar com seus problemas. Maria Casadevall, protagonista da obra, vive a paulistana Maria Luiza, personagem de pai rico que descobre que o marido sumiu no Rio de Janeiro com todo seu dinheiro, quando deveria abrir um restaurante.

Diante de sociedade que crê que o homem tem de resolver tudo e a mulher é vista como incapaz de cuidar da própria vida, ela quebra barreiras e dá reviravolta na vida, enfrentando a família. Resolve fazer do que seria o restaurante um clube de música. Para isso, conta com a ajuda de Adélia (Pathy Dejesus), mãe solo, negra, que trabalha como empregada doméstica para senhora que a maltrata. Quando o caminho das duas se conecta, uma entende e aprende com as dificuldades da outra, por terem problemas tão distintos.

Ao lado delas estão Lígia (Fernanda Vasconcellos), cujo sonho de ser cantora é ceifado pelo marido violento, e a corajosa Thereza (Mel Lisboa), jornalista feminista muito adiante de seu tempo e que não deixa uma briga de lado. Fazem parte do cotidiano o cantor Chico (Leandro Lima) e o baterista e parceiro de Adélia Capitão (vivido pelo ator de São Bernardo Ícaro Silva).

Além dos belos cenários cariocas – com a cidade vendo as favelas nascerem – e o surgimento da bossa nova, a obra tem como papel mostrar quanto o machismo ainda está enraizado na sociedade, questiona a violência contra a mulher e mostra o quanto ainda é preciso avançar pela igualdade de direitos e respeito.