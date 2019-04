Filho de Marília Gabriela fala de boatos de que ele teve um caso com Reynaldo Gianecchini: Jamais tive algo com o Giane

09/04/2019 | 17:11



Theodoro Cochrane, filho de Marília Gabriela, deu um depoimento à coluna Primeira Pessoa, da revista Veja, e na edição dessa semana, o ator de O Sétimo Guardião falou sobre sua mãe e também do ex-marido dela, Reynaldo Gianecchini. Primeiro, ele começa seu texto dizendo o seguinte:

Por toda a infância, meu sonho foi me encaixar em algum padrão. Acho que todo mundo num momento da vida quer ser popular, participar da turma dos bonitos, dos casais aparentemente felizes. Nunca consegui. Sofria muito por ser diferente. Não gostava de futebol, de me vestir como os outros, dos assuntos pelos quais as pessoas se interessavam. Era um cara que os colegas chamavam de gay, de espalhafatoso. Nunca tive uma turma no colégio.

Em seguida, ele diz:

Por ironia, hoje não me encaixo nos quadrados onde querem me colocar. Você põe no Google o meu nome e aparece: filho da Marília Gabriela e Reynaldo Gianecchini. Dizem até hoje que o casamento deles era para acobertar uma relação minha com ele. Namorei mulheres e homens. Transei com mulher, com homem. Já me relacionei com homem feio, com bonito, com gente burra, inteligente. Mas jamais tive algo com o Giane.

O ator ainda informa que, por causa desse boato, ele já bateu muita boca:

Mesmo muitos anos depois de eles terem se separado ainda há desavisados que vêm me perguntar ? nos lugares mais inóspitos, da boate ao supermercado ? se é verdade esse boato. Já bati muita boca, agora eu viro a cara e saio andando. Essa história ofende a mim, ao Giane e à minha mãe.