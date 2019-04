Bianca Bellucci



09/04/2019 | 16:18

Em 2009, a web era um tanto diferente. O Internet Explorer era o navegador favorito dos internautas e o Facebook tinha “apenas” 350 milhões de usuários. Vale lembrar também que redes sociais, como Instagram e Pinterest, ainda não tinham sido criadas. O Orkut continuava popular em terras tupiniquins. O FB já se tornava queridinho entre os gringos.

Para relembrar como eram os sites em 2009, o 33Giga criou um álbum com algumas das páginas mais populares da internet no mundo e no Brasil. As imagens foram retiradas do Web.Archive, que cataloga websites ao longo do tempo.



































































































