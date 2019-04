09/04/2019 | 16:07



Jess Guilbeaux, de 23 anos, foi destaque do reality show Queer Eye, da Netflix. A jovem foi expulsa de casa aos 16 anos por ser lésbica e estava prestes a desistir de seu curso na Universidade do Kansas, devido a dívidas. As informações são da Associated Press.

O caso sensibilizou o público da série, o que levou um apoiador a criar uma campanha na plataforma de crowdfunding GoFundMe, em março deste ano, com o objetivo de arrecadar 100 mil dólares (o equivalente a R$ 385 mil).

A iniciativa deu certo e 90 mil dólares foram arrecadados até o momento. Segundo a porta-voz do GoFundMe, Aja Shepherd, Jess conseguiu pagar os empréstimos estudantis para a Universidade de Kansas com as doações.