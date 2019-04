Em Paris, Luana Piovani diz que é insuportável viajar com criança: - Não dá para viajar com esses sacis que eu pari

09/04/2019 | 16:11



Luana Piovani é gente como a gente e também tem algumas dificuldades como mãe! A atriz está em Paris, na França, com os três filhos, Bem, Dom e Liz. Apesar de parecer um sonho estar passando uns dias na Europa, Luana não parece tão feliz assim com as companhias. Em um vídeo nos Stories, Piovani desabafou:

- Eu descobri o porquê de Tia Augusta ser rica. Porque não tem nada mais insuportável do que viajar com criança. E olha que eu tenho três. Acho que estou com essa decisão tomada, não dá para viajar com esses sacis que eu pari. De jeito nenhum.

Em outro vídeo, a loira contou sobre uma outra viagem que fez à Paris, quando Dom tinha apenas três anos de idade:

- Ele era sozinho. Ficava dentro do carrinho, amarradinho. Foi difícil, porque estava meio frio, meio chuvoso. Mas ele era sozinho e ficava no carrinho.

No final, Luana brincou:

- Jogo eles lá, pago, dou a mala e pego na volta. Porque não dá, não. Deus me livre.