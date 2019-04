Myrian Rios revela que se separou de Roberto Carlos após descobrir vasectomia: - Ele não queria me perder

09/04/2019 | 16:11



Myrian Rios, que está no ar na novela As Aventuras de Poliana, do SBT, deu uma entrevista para o Na Lata, de Antonia Fontenelle, na última segunda-feira, dia 8. No bate papo, a atriz revelou o verdadeiro motivo de ter se separado de Roberto Carlos em 1989, após 12 anos de relacionamento.

- Eu respeito muito o Roberto porque eu o conheci com 16/17 anos de idade. Quando eu me separei, eu tinha 30. Eu passei da adolescência para a vida adulta com ele. Foi um momento muito especial para mim. Nós vivemos momentos maravilhosos. As músicas que ele fez para a nossa história são músicas belíssimas de amor. Então não foi fácil separar. Eu separei sofrendo, amando. [Separei porque] ele fez vasectomia e eu queria ter filhos. Ele não me contava porque não queria me perder.

Myrian ainda revelou que não aguentou ficar longe do cantor, mas que já era tarde demais quando ela quis reatar.

- Um pouco depois da nossa separação, eu quis voltar. O amor era muito forte. Só que ele ficou inseguro. Ele já estava com a Maria Rita, morando com ela. E aí os anos passaram, eu tive meus filhos. Eu respeito muito os pais dos meus filhos, tenho muito carinho, admiração, mas nenhum deles foi o amor da minha vida.

Se depender dos fãs, entretanto, Myrian e Roberto já teriam tido uma segunda chance.

- As pessoas começaram a me questionar, começou um movimento a favor [da volta]. E eu achei interessante porque, até então, o Roberto dizia que não. Mas este ano, em particular, ele disse na entrevista coletiva do Emoções em Alto Mar, quando alguém perguntou 'A gente soube que você e a Myrian reataram' e ele 'Não, nós não reatamos, não. Mas quem sabe?' Mas a gente sabe que vai acontecer o que for da vontade de Deus, né? Nada forçado, nada para machucar ninguém.