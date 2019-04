Drogas e celulares são apreendidos em CDPs na região

Luana Yanka

Especial parao Diário



09/04/2019 | 14:15



A Coremetro (Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo), que administra os CDP''s (Centro de Detenção Provisória) registrou várias apreensões de drogas e celulares no último final de semana na região.

Foram apreendidos no sábado (6), em Diadema, 32 celulares com baterias; quatro micro celulares; três baterias avulsas; 25 chips; 18 cabos USB, um fone de ouvido e um carretel de linha de nylon escondidos numa sacola.

Em um outro momento uma visitante tentava entrar com dois embrulhos de drogas guardados em sua genitária, mas foi surpreendida no momento da revista e foi levada ao 1° DP. Já no domingo (7), em Santo André, uma mulher foi apreendida com seis invólucros de cocaína escondidos em uma fralda presa ao corpo.

Em São Bernardo, 78,14 gramas de cocaína foram achadas na hora da revista com scanner corporal dentro da vagina de uma visitante. Pessoas que são flagradas tentando levar objetos ilícitos para os presos não podem mais fazer visitas.