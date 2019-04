Após turnê esgotada, marido de Sandy troca foto de perfil: "Não temos ingressos"

09/04/2019 | 14:11



O retorno de Sandy & Junior se tornou uma verdadeira disputa entre fãs que estão na busca por um lugar nos shows e, pelo que parece, tem gente até apelando para os amigos e familiares da dupla! Segundo o jornal Extra, muitas pessoas recorreram às redes sociais de Lucas Lima, marido da cantora, que se viu obrigado a tomar uma decisão mega inusitada!

Aparentemente, o músico alterou sua foto no perfil do WhatsApp por um aviso sobre os ingressos, que diz o seguinte:

Não temos o caminho mais fácil pra comprar ingresso para o show de Sandy e Junior.

Porém, não é só ele que tem sofrido com a grande procura por um lugarzinho no show. A mulher do diretor da turnê, Fernanda Rodrigues, também está recebendo muitos pedidos de ajuda, informações e, até mesmo, ingressos de graça. Amiga de Sandy, a atriz chegou até a brincar em suas redes sociais ao dizer:

Nunca recebi tanta mensagem na minha vida, nem no meu aniversário.

Fernanda é casada com Raoni Carneiro, diretor da turnê Nossa História, que celebra os 30 anos da primeira aparição dos dois juntos na televisão, cantando Maria Chiquinha. A publicação conta que a atriz e apresentadora tem recebido principalmente pedido de informações sobre quais serão as músicas tocadas e figurino da dupla.