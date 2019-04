Esposa de Alec Baldwin diz ter certeza de que a nova gravidez não vai durar: - Não tem sido fácil

09/04/2019 | 14:11



Recentemente, Hilaria Baldwin, esposa de Alec Baldwin, anunciou sua quinta gravidez, mas logo comoveu os fãs informando que estava provavelmente sofrendo um aborto. Pelo fato de ter dividido essa informação por meio de uma rede social, ela teve que rebater críticas.

Agora, em entrevista ao Today Show, nessa terça-feira, dia 9, Hilaria voltou a falar sobre o assunto, dessa vez para informar que ainda não tem certeza se está mesmo sofrendo um aborto ou não, mas disse que tem certeza que esta nova gravidez não vai durar. Às apresentadoras, Savannah Guthrie e Hoda Kotb, ela disse:

- Estou me sentindo bem. Isso é algo que não tem sido fácil... eu acho que eu vou ter que ter a resposta de um jeito ou de outro. Eu tenho certeza que isso não vai dar certo.

Hilaria, então, recorda de como descobriu que sua nova gravidez estava sofrendo complicações. Ela foi fazer um exame, para saber se estava tudo bem, quando a médica responsável ficou em silêncio:

- O silêncio te deixa muito nervosa. E essa médica, ela apenas ficou quieta e ficou tentando achar uma batida de coração. Ela conseguiu achar, mas ouvia e escutava, (mas era) muito distante e devagar. Ela disse para mim que a batida de coração não era muito rápida. E então eu fiz de novo, e no tempo de vida de um embrião - dias, uma semana - é completamente diferente. E estava a mesma coisa.

A instrutora fitness ainda explicou seus motivos para ter aberto o jogo sobre o assunto com seus fãs:

- Ser aberta apenas me permitiu ficar mais aliviada, um pouco. Segredos são apenas assustadores quando eles são segredos. Uma vez que você conta o segredo, já não é mais assustador. (...) Eu queria me impor e falar sobre isso porque é algo que muitas pessoas lidam. Como mulheres, nós somos treinadas para lidar com isso em silêncio. Você definitivamente não pode dizer algo até chegar na 12ª semana. E em parte isso acontece por superstição. E muito disso, para outras pessoas, é medo. E eu não acho que tenhamos que viver com tanto medo.