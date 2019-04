Concordamos em retirar barreiras para acesso a mercados China-UE, diz Juncker

09/04/2019 | 12:25



Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker afirmou nesta terça-feira que a União Europeia e a China concordaram em retirar barreiras, para que possam ter acesso aos mercados de cada lado. A declaração foi dada em entrevista coletiva, após reunião de cúpula entre as partes, com a presença do primeiro-ministro chinês, Li Keqiang. No evento, não foram detalhadas quais seriam essas barreiras retiradas.

Juncker disse também que o governo chinês concordou "explicitamente" em evitar a transferência forçada de tecnologia. Segundo ele, o investimento europeu na China aumentou em 2018, mas é possível conseguir resultados melhores. A autoridade enfatizou ainda a necessidade de "reciprocidade" na relação bilateral.

De acordo com Juncker, a UE não tem nenhum país específico como alvo na questão da transferência de tecnologia, mas sim combinar segurança e inovação, lado a lado.