5 viagens para lugares relaxantes ao redor do mundo

09/04/2019 | 12:18

Se você faz parte dos 54% dos viajantes globais que, segundo a Booking.com, estão interessados em planejar uma temporada de férias cujo principal foco seja descansar, não há nada melhor que tirar alguns dias de folga e fazer viagens para lugares relaxantes ao redor do mundo.

Em homenagem ao Mês de Conscientização do Estresse em abril, confira algumas opções para dar uma pausa no turbilhão de coisas do dia a dia e desligar a chavinha. Das belezas naturais de Alajuela e Los Rios, às badaladas – mas tranquilas – Costa Blanca e Estocolmo, passando pelo reduto cultural de Kanagawa, prepare-se para trazer boas vibrações na bagagem.

Viagens para lugares relaxantes

Alajuela, Costa Rica

Divulgação Viagens para lugares relaxantes: natureza privilegiada em Alajuela

Dê uma escapada até Alajuela, na Costa Rica, e aprecie a natureza espetacular da região. As fontes termais de Termales del Bosque, o cenário do Rio Celeste ou o Vulcão Poás são opções para repor as energias com estilo.

Onde ficar

O Casitas Tenorio B&B and Farm é uma boa opção para os viajantes que buscam relaxar em contato com a natureza. Próximas a ele (são poucos minutos de carro) estão as paisagens do Rio Celeste e do Parque Nacional Vulcão Tenório.

Instaladas em meio a jardins tropicais, cada uma das casas contam com vistas panorâmicas dos parques naturais das redondezas. Os hóspedes também podem colocar a mão na massa na fazenda em operação no local, ordenhando as vacas e até mesmo fazendo queijo. Preguiças, macacos, beija-flores e tucanos moram na propriedade.

Los Rios, Chile

Divulgação Casa na árvore no Chile

Visite a região de Los Rios, no Chile, se aventure pela Reserva Biológica de Huilo-Huilo e descubra as maravilhas da floresta tropical, com a cordilheira dos Andes como pano de fundo.

É possível também caminhar pelo Parque Nacional Villarrica, com lindos cenários para clarear os pensamentos e renovar as energias.

Onde ficar

O Huilo Huilo Nothofagus Hotel & Spa é uma acomodação que remente à infância de muita gente, com uma casa na árvore escondida em meio à floresta.

Localizado na Reserva Biológica Huilo, o hotel possui piscinas internas e ao ar livre, além de um spa. É um lugar ideal para recarregar as baterias depois de uma caminhada energizante.

Costa Blanca, Espanha

Divulgação Vista da hospedagem na Espanha

Costa Blanca vai além dos seus 200 km de litoral no sudeste da costa mediterrânea da Espanha e tem muito mais a oferecer que o sol, a areia e o mar.

Embarque em uma viagem pela história e patrimônio da região com uma visita até a Catedral de Santa Maria em Múrcia e aumente sua bagagem cultural no Museu Arqueológico Provincial. De quebra, você pode aproveitar para relaxar em meio à natureza visitando as Cachoeiras Algar ou caminhando pela vasta área de conservação natural de Serra Gelada.

Onde ficar

O resort Sha Wellness Clinic, que também inclui um spa, fica localizado em Albir, no litoral de Costa Blanca. O complexo oferece uma ampla variedade de tratamentos baseados no método SHA, que integra terapias naturais, nutrição terapêutica e medicina preventiva.

Estocolmo, Suécia

Divulgação Paisagem da cidade de Estocolmo, na Suécia

Cercada por ilhas e repleta de história e cultura, a capital sueca é parada obrigatória para quem quer relaxar. Veleje pelo arquipélago de Estocolmo, que conta com mais de 30.000 ilhas, ou aproveite o ritual nórdico de desintoxicação para se livrar do estresse, com uma visita até a sauna à beira do Lago Hellasgården.

Onde ficar

Além de acomodações sustentáveis, o Hotel Skeppsholmen oferece pratos tipicamente suecos em seu restaurante, que conta com vista para o mar.

Kanagawa, Japão

Divulgação Hotel relaxante no Japão

Bem próxima à excêntrica e reluzente Tóquio fica a cidade litorânea de Kanagawa. Uma caminhada pelos Jardins Sankeien ou uma visita aos templos Hase-dera e Kotoku-in são ótimas opções para os viajantes que querem descansar.

Para quem deseja aproveitar a beleza natural, vale a pena fazer uma viagem até o Lago Ashi e as Cachoeiras Sunset.

Onde ficar

O WeBase Hostel Kamakura oferece acomodações que cabem no bolso e fica a uma curta caminhada da Praia de Yuigahama. Os hóspedes podem aproveitar as sessões de meditação que acontecem diariamente no estúdio local, além das aulas de ioga, que também são oferecidas na praia.

