Mariana Goldfarb faz desabafo sobre experiência traumática: - Achei de verdade que eu fosse morrer

09/04/2019 | 12:11



Mariana Goldfarb fez um desabafo importante em seu Instagram na última segunda-feira, dia 8. A modelo relatou que sofreu bastante em um voo por conta das fortes chuvas que atingiram alguns estados do Brasil - principalmente o Rio de Janeiro, que teve três mortes, diversos alagamentos e destruições de casas, automóveis e outros.

- Eu tava no trecho São Paulo-Rio e está chovendo muito. E eu passei por um pesadelo da pior espécie. Achei de verdade que eu fosse morrer e que o avião fosse cair. E eu queria dizer para vocês que eu fiquei pensando na minha vida, no que eu queria mudar na minha vida, o que eu queria continuar fazendo, na minha família, nos meus amigos, nos meus amores... E como eu posso ser uma pessoa melhor com os outros e comigo. Um aprendizado, juro.

A apresentadora ainda admitiu que já passou por outras situações parecidas.

- Estou saindo dessa experiência diferente. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, não com avião. E você estar dentro de um lugar e não poder fazer nada, e tudo tremendo, todo mundo desesperado, você estar há duas horas no ar e você não pode pousar... Te faz repensar muita coisa. Então vamo ser feliz porque a vida é muito curta. Vamo ser legal com os outros, fazer escolhas que a gente queira fazer, não pelos outros, mas pela gente. Vamo seguir nosso propósito. Porque a vida - eu juro - é uma só.

Emocionante, não é?