Bruna Marquezine rebate pessoa que a chamou de feia por usar o cabelo curto: Só minha opinião importa

09/04/2019 | 12:11



Bruna Marquezine foi criticada por uma pessoa no Twitter e não ficou quieta. Na rede social, uma pessoa, que já apagou a mensagem, havia mencionado a atriz para falar sobre o cabelo curto dela, indicando que este visual não combina com Bruna. No texto, está escrito o seguinte:

Alguém avisa a fada Bruna Marquezine que ela não combina de cabelo curto. Fica sem graça e desproporcional para o corpo. Conseguiu ficar feia!

A atriz logo viu a mensagem e não deixou barato.

Você já avisou. Mas ela não concorda e tá amando ter cabelo curto e só a opinião dela importa, disse, se colocando em terceira pessoa.

Em seguida, diversos fãs da beldade demonstraram apoio e a encheram de elogios:

Você está completamente linda assim.

E é linda de qualquer maneira! De cabelo curto então parece uma fadinha.

Alguém avisa que você cortou seu cabelo pelo seu gosto e não pela paz de espírito das pessoas.