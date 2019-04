Após eliminação, Gabriela dispara que Paula não merece vencer o BBB19 por ser loirinha do olho azul

09/04/2019 | 12:11



Eliminada com 60,64% dos votos na última segunda-feira, dia 8, Gabriela já deixou claro para quem está está torcendo no Big Brother Brasil 2019! A paulista, que ficou 82 dias em confinamento, conversou com Fernanda Keulla na Rede BBB e declarou preferir a permanência de Rízia na casa, após disparar que Paula não merece o prêmio por ser uma loirinha de olho azul.

- Ela já ganhou uma Touro, já ganhou outro carro, tem dinheiro, tem piscina em casa, loirinha do olho azul e não tem problema nenhum com a vida, soltou a paulista.

Já na reta final do reality, as duas confinadas estão no paredão à espera do resultado para saber quem continua no jogo. Para Gabriela, ainda que Paula tenha uma grande torcida fora da casa, suas declarações podem prejudicar seu andamento no jogo.

- Ela pode ter falado coisas que podem ter mexido e magoado muita gente, alguns discursos e palavras muito fortes.

Já no bate-papo com a apresentadora Vivian Amorim no Boletim BBB, ela afirmou que Paula é uma pessoa forçada no jogo.

- Eu sei que a Paula tem esse jeito aqui fora. Eu sei das histórias dela e que ela é uma forte jogadora. Só que algumas coisas ali eram forçadas.

Mas não foi só com Paula que Gabi se chateou. Questionada sobre sua maior decepção no programa, ela elegeu o vendedor de queijos, Maycon, que foi eliminado após disputar a berlinda com Rodrigo e Tereza.

- O Maycon. Eu entrei com ele, foi uma entrada super legal. Me decepcionei dentro da casa, revelou. Vale dizer que tanto ele, quanto a bacharel em Direito, chamaram a atenção dentro e fora da casa por conta de declarações polêmicas.

Voltando à Rede BBB, Gabi falou um pouco sobre outros participantes. Para ela, Carolina está sabendo levar o jogo.

- Peixinho é muito inteligente. Ela faz muito bem a leitura do jogo. E consegue separar a emoção da razão.

A sister, inclusive, está de rolo com Alan, que lá no começo do reality se envolveu com Hana. Por conta disso, Gabi não negou ter sentido ciúmes da relação dos dois, já que era muito próxima da carioca eliminada logo no início do programa.

- Fiquei meio com ciuminho, principalmente por causa da Hana. Da situação com ela. Ainda estava entendendo muito da Carol, ela é uma ótima jogadora. Começou em uma brincadeira. Olhava e pensava que Hana devia estar quebrando copo em casa, disse.

No entanto, ela acha que Carolina e Alan só irão ficar mesmo fora da casa.

- Se tivesse que acontecer, já teria acontecido, opinou.

Em seguida, aproveitando o assunto, Gabi teve que adivinhar quem seria seu suposto par na casa de acordo com a imaginação do público. Após apostar em Rízia e Hariany e errar, a paulista se surpreendeu com a torcida do público.

- Com Peixinho? Não! Não, pelo amor de Deus. O que eu falava para a Peixinho é que lembrava muito minha ex. O jeitinho do braço, o jeitinho do corpo. Mas nossa, não, a ex-participante garantiu.

Porém, quando questionada se tivesse que escolher alguém da casa para ficar, Gabi afirmou que Carolina seria a escolhida. Que estranho, né?

Por fim, ao falar sobre Rodrigo, que saiu da casa uma semana antes de sua eliminação, ela afirmou sentir um carinho enorme pelo ex-colega de confinamento.

- É muito importante saber que vocês conseguiram entender essa história e a passagem do Rodrigo, como foi importante para mim... Esse meu guia espiritual, confessou.