Versão Robust da VW Saveiro 2020 recebe mudanças no painel

Leo Alves



09/04/2019 | 11:18

Nesta semana, a VW Saveiro 2020 foi apresentada. Além dela, Gol e Voyage também já estão na linha do próximo ano. Porém, foi justamente a picape compacta que recebeu as principais mudanças, recebendo um novo painel na versão Robust, que agora está alinhado com os demais modelos do utilitário.

VW Saveiro 2020

Além da Robust, que tem as opções de cabine simples e dupla, a linha 2020 da Saveiro está disponível nas versões Trendline, que conta somente com a opção de cabine simples, e Cross, só vendida com a cabine dupla.

Todas são equipadas com motor 1.6, mas somente a Cross recebe o conjunto MSI de 120 cv. Nas demais, o propulsor rende 104 cv.

VW Gol e Voyage 2020

A dupla segue com o mesmo visual que estreou no último ano. Disponíveis em versão única, eles saem de fábrica com ar-condicionado, direção hidráulica, banco do motorista com ajuste de altura, suporte para celular integrado ao painel com entrada USB, travamento elétrico das portas, e vidros dianteiros com acionamento elétrico como principais equipamentos.

Há três pacotes de opcionais disponíveis para o hatch e o sedã. O Urban Completo II – Limited Edition – traz como principais itens rodas de liga leve de 15 polegadas, alarme keyless, chave tipo canivete com controle remoto, espelhos retrovisores externos com ajuste elétrico e função tilt down, sensor de estacionamento traseiro, vidros elétricos dianteiros e traseiros.

Entre os sistema de infotainment, estão à disposição o ‘Media Plus’ e o kit Interatividade Composition Touch, com a tecnologia APP Connect de espelhamento para smatphones, volante multifuncional (para os veículos com transmissão automática, o volante multifuncional tem revestimento de couro e shift paddles) e computador de bordo (I-System).

A linha 2020 do Gol e do Voyage oferece três opções de motor e duas de câmbio: 1.0 (84cv) e 1.6 (104cv) com câmbio manual de cinco marchas e 1.6 MSI (120cv) com câmbio automático de seis marchas.