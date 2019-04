Hotel promove caça de cogumelos selvagens no sul do país

Redação



09/04/2019 | 10:18

Entre os meses de abril e maio, o Parador Casa da Montanha, localizado em Cambará do Sul, vai iniciar uma série de eventos gastronômicos no Rio Grande do Sul, para promover o “Despertar dos Cogumelos Selvagens”, campanha dedicada a caça, descoberta de sabores do ingrediente e refeições especiais feitas por cogumelos colhidos na região.

Divulgação As refeições contarão com o que foi colido na região

Eventos gastronômicos no Rio Grande do Sul

Em 2019, serão três edições: de 5 a 7 de abril, 26 a 28 de abril e 24 a 26 de maio. Os pacotes já estão à venda no site do hotel e pelo telefone, com preços a partir de R$ 1.270 por casal.

Eles incluem hospedagem, workshop de cogumelos selvagens com exploração guiada pelos campos da região na companhia de especialistas, café da manhã, almoços e jantares preparados por uma chef, além de um tradicional churrasco no fogo do chão.

Divulgação Hotel esbanja ambientes de luxo

Programação inclui caça de cogumelos selvagens

A programação começa sempre na sexta-feira à noite, com um jantar de boas vindas que terá cogumelos frescos como principal elemento das refeições.

No sábado, às 9h, após o café da manhã, os hóspedes participarão de um workshop, guiados por um especialista, pelos campos da região em busca de cogumelos selvagens frescos. A atividade inclui identificação, caça, preparo e harmonização com outros ingredientes.

Às 12h30, após a caçada, o grupo será recebido com um ícone da cultura regional, o churrasco campeiro harmonizado com cogumelos preparados no tradicional fogo de chão.

Divulgação Churrasco no fogo de chão integra a lista de atrações na região

Para encerrar a experiência, às 21h, o restaurante do hotel, será palco de um jantar com sequência de pratos explorando a diversidade do que foi colhido na região.

No domingo, após o tour gastronômico, os hóspedes terão o dia livre para curtir a infraestrutura de lazer do Parador Casa da Montanha, um dos primeiros glampings – termo em inglês para “acampamento com glamour” – do Brasil.

Entre as opções para relaxar dentro do próprio hotel, destacam-se hidromassagem, sauna seca, mesa de bilhar e um Spa by L’Occitanne en Provence. Para quem quer passear, dá para agendar passeios pelos cânions Itaimbezinho e Fortaleza, fazer cavalgada, andar de quadriciclo ou visitar as cachoeiras da região.