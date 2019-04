7 ferramentas gratuitas que podem ajudar PMEs a alavancar seus negócios

Da Redação, com assessoria



09/04/2019 | 10:18

Pequenos negócios representam 98,5% das empresas brasileiras, de acordo com dados do Sebrae. É comum que essas companhias tenham dificuldades diversas, como períodos de baixa nas vendas, contratar profissionais qualificados, e mais. Além disso, geralmente contam com um orçamento reduzido e têm a necessidade de retornos imediatos. Só que isto pode atrapalhar a empresa na hora de traçar e seguir planos de médio e longo prazos.

Para isso contornar esse problema, existem algumas plataformas que podem facilitar diversos processos. Sendo que muitas delas são gratuitas. Veja abaixo sete ferramentas que podem ajudar pequenos empreendedores a alavancar seus negócios ou até mesmo resolver problemas e tirar projetos do papel.

É uma fintech de pagamentos que proporciona tanto o crescimento do estabelecimento comercial como a economia do consumidor. Isso porque fideliza clientes ao devolver parte do dinheiro que o usuário gastou nos locais conveniados, em forma de cashback. Por meio de seu banco de dados também concentra informações relevantes sobre o comportamento de consumo dos usuários, o que facilita a produção de promoções no local, por exemplo.

Marketplace que conecta freelancers a empresas e possui atuação em toda a América Latina. Com ele, o empreendedor pode cadastrar um projeto e contratar serviços nas áreas de TI e programação, design e multimídia, tradução e conteúdos, marketing e vendas, suporte administrativo, jurídico, finanças e administração, engenharia e manufatura.

A plataforma oferece flexibilidade e agilidade na contratação de profissionais para os projetos cadastrados, além da garantia de um trabalho bem feito com um valor mais acessível para pequenos empreendedores, já que o profissional trabalha sozinho e isso não demanda os gastos que envolvem a contratação de uma empresa ou equipe.

É um aplicativo que transforma qualquer smartphone em um terminal para recebimento de contas, recarga de celular, jogos, passagens rodoviárias, planos de TV e até mesmo venda de créditos para Uber e Netflix. Com a utilização do Celcoin, autônomos, pontos de venda e varejistas podem obter uma renda extra oferecendo diversos serviços para seus clientes, além de atraírem mais potenciais consumidores até o negócio, democratizando o acesso a serviços financeiros e fomentando a economia local.

Plataforma gratuita que tem como objetivo formar parcerias imobiliárias entre os corretores de forma segura e prática. No aplicativo, profissionais independentes e de pequenas empresas podem publicar as principais características que seu cliente procura, enquanto o outro coloca todas as especificações do imóvel que possui em sua carteira. A inteligência artificial da plataforma une as informações e logo sugere para os corretores opções que combinem com o que eles buscam, otimizando o processo de fechamento de contratos.

Marketplace de produtos criativos e autorais que possibilita que qualquer pessoa tenha um espaço de divulgação e venda seus produtos pela internet. Atualmente, o site possui 90 mil vendedores ativos e registra mais de 30 milhões de visitas ao mês. Dessa forma, é o espaço perfeito para quem trabalha com produtos autorais e encontra na internet uma oportunidade para alavancar seu negócio.

Plataforma de pagamento online que disponibiliza um chatbot com interface amigável onde gestores podem inserir dados simples como área de atuação, ticket médio, número de clientes e funcionários, e, em poucos minutos, o sistema apresenta o relatório de produtividade financeira, no qual o empreendedor pode identificar se está tendo prejuízo nos negócios.

Aplicativo de gestão financeira gratuito para micro, pequenas e médias empresas, desenvolvido pela sueca iZettle. Por meio do app, o empreendedor pode acompanhar suas vendas, controlar o estoque dos produtos e o fluxo de caixa, além de cadastrar clientes e funcionários. Para isso, basta baixar a ferramenta e preencher um cadastro.

Empresa do grupo Movile que desenvolveu, em conjunto com a prestus, o assistente virtual 0800-EUGENIO, solução que viabiliza, atendimento personalizado via WhatsApp. Com opção gratuita, o uso do novo assistente de atendimento já tem sua versão Beta disponível e, em menos de 2 minutos, empresas podem se cadastrar para obter seu próprio link, pelo qual o assistente atenderá aos interessados que quiserem atendimento.

O 0800-EUGENIO funciona como uma espécie de concierge via WhatsApp que integra usuários B2B e/ou consumidores finais com a central de atendimento ou vendas de diversas empresas, além de, muitas vezes, já esclarecer dúvidas mais simples via assistente virtual no início do atendimento sem a necessidade do transbordo para as centrais.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Aproveite também para conferir todos os eletrônicos testados pelo 33Giga: