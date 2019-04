Líder, Carlos Santana é o quarto demitido de O Aprendiz

09/04/2019 | 10:11



A disputa de O Aprendiz está cada dia mais acirrada. Na última segunda-feira, dia 8, rolou o quarto episódio do programa da Band e a competição, que nesta temporada conta com a apresentação de Roberto Justus e a disputa entre influenciadores digitais, ficou bastante empolgante.

O desafio da semana para as equipes Share e Hashtag foi criar, produzir e executar um desfile de moda com uma cobertura jornalística. Assim, as apresentações foram feitas em praças públicas de São Paulo, sendo que a equipe Share, liderada por Carlos Santana, foi até o Largo do Patriarca e o time Hashtag, da líder Karla Amadori, realizou a prova no Largo São Bento. Para as avaliações, a jornalista Marina Machado analisou os dois trabalhos jornalísticos e informou que as regras foram cumpridas pela equipe Hashtag, o que fez com que os competidores desse time vencessem o desafio da semana.

Enquanto os vencedores ganharam um jantar, compras e uma visita a um parque de diversões, a equipe Share foi para a sala de reunião. O líder Carlos indicou Alberto Solon e Gabi Lopes para lhe acompanhar na demissão, mas sua estratégia não deu muito certo, já que o apresentador demitiu o próprio Carlos.

Na internet, a maior parte dos internautas concordou com a atitude do pai de Rafinha Justus, enquanto outros questionaram a decisão:

Esse Carlos era um dos mais fracos da equipe desde o começo do programa. Quando ele se colocou pra ser líder já imaginei que a Share ia perder a prova. Demissão mais que correta.

Achei justa a demissão. Não entenderam o conceito da prova e o líder, mais do que os outros, tinha a obrigação de entender.

Mais uma vez o Justus acertou na demissão... ele não soube direcionar a equipe, não deu espaço pro Alberto expor suas ideias nem as considerou, levou uma participante que trabalhou muito para a segunda parte da sala, e acatou a ideia que levou a equipe a derrota.

Por mim, já poderiam mudar o nome desse grupo de #share para #treta.

Foi muito justa a saída do Carlos, ele levou a equipe ao caos!

Preferia que o Beto tivesse sido demitido não o Carlos.

E você, o que achou?