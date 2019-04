Em madrugada agitada no BBB 19, Paula e Alan se alfinetam mais uma vez

09/04/2019 | 09:11



Depois de uma tarde com uma mini treta no BBB 19 entre Alan e Paula, a madrugada desta terça-feira, dia 9, foi marcada pela insônia! Se foi a ansiedade pela eliminação de logo mais, se pela nova formação de paredão, pela proximidade da final ou se tudo isso junto, não se sabe. Mas o fato é que os brothers deitaram e se levantaram algumas vezes até conseguirem pegar no sono. Aliás, na noite de segunda-feira, dia 8, não houve Jogo da Discórdia, como já é tradicional. Mas Tiago Leifert apareceu para conversar com os cinco participantes que ainda restam na casa. As emparedadas Rízia e Paula puderam falar e explicaram os motivos pelos quais acreditam que devem permanecer no jogo. Com o assunto jogo engatado, após o programa, claro que foi esse o tópico que permeou na casa.

Rízia perdeu o sono e, sem conseguir dormir, Paula levanta e vai atrás da sister. As emparedadas afirmam que não conseguem pegar no sono. - Eu cochilei e acordei, afirma Rízia. - Não está dando, comenta Paula, que assume: - Estou muito tensa. Rízia diz que não falou tudo que queria na conversa que teve com Leifert no programa ao vivo e afirma que o coração está acelerado. Em seguida, Rízia reclama que não tem nenhuma boca para beijar e brinca com Paula: - Vamos nos beijar?. As duas sisters caem na risada. Com o assunto jogo encerrado, hora de ir dormir, crianças. Mas não foi bem assim. Os brothers bem que tentaram. Uma, duas, e só foram conseguir na terceira vez. Pois é! O nervosismo começou a tomar conta da casa. Pelo paredão, pela prova do líder de logo mais, pela proximidade da final... Emparedada, Paula revelou estar com medo.

Mesmo assim, Paula está de olho na liderança caso permaneça no jogo. E, claro, ela já tem um alvo: Alan. - Se eu voltar, vou ter que pegar esse negócio para ele sentir o que estou sentindo, afirmou.

Alan, por sua vez, também tem planos caso Paula não seja eliminada nesta noite: ficar calado até a final. Isso porque os dois vêm trocando farpas desde a formação do atual paredão. - Se a Paula ficar, eu vou ficar mudo até sexta-feira, declarou.