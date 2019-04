6 dicas essenciais para quem vai viajar de carro

Redação



09/04/2019 | 08:18

Quando uma viagem de carro entra na sua rota de férias, é importante se atentar aos cuidados que devem ser tomados antes mesmo de colocar o pé na estrada. Por isso, confira algumas dicas essenciais para quem vai viajar e que quer se divertir sem se preocupar com imprevistos, garantindo o bem-estar de todos.

Dicas essenciais para quem vai viajar

É importantíssimo saber qual é o estado do automóvel antes de pegar a estrada. A manutenção preventiva evita colocar a vida de todos em risco e não se resume à checagem de óleo e pneus em cima da hora.

Hoje, existem no mercado dispositivos que mostram se há problemas no motor, na bateria, na eficiência do combustível ou outros tipos de falhas. Além disso, alguns aplicativos de smartphones ajudam a encontrar oficinas mecânicas próximas.

Pixabay Uma das dicas essenciais para quem vai viajar de carro é se planejar bem

Kit de primeiros socorros e remédios

O kit pode variar de acordo com as condições e o clima. O ideal é levar a quantidade de medicamentos para cobrir um pouco além do tempo de viagem, porque imprevistos sempre podem acontecer.

No caso de viajar para uma área com farmácias e produtos de fácil acesso, o kit pode ser mais simples, como um bom protetor solar, repelente de insetos, termômetro, antitérmicos, analgésicos simples e outros.

Se a viagem for para áreas mais remotas, porém, é melhor consultar um médico para indicação de produtos necessários, como antibióticos, repositor de flora intestinal, antialérgico, laxante ou comprimidos de purificação de água e outros.

Pedágios e gastos com combustível

Fazer um levantamento antes da viagem é válido para saber o quanto irá gastar com pedágios, lembrando que nem todas aceitam cartão e só recebem o pagamento em espécie.

Caso não tenha dinheiro suficiente para fazer o pagamento na hora, algumas concessionárias emitem boleto para o embolso no banco. Tome cuidado pois, em alguns casos, você estará passível de multas.

Para que isso não ocorra, vale checar o site Tarifas de Pedágio. Ele traça a rota, indica a quantidade de pedágios e os valores a serem pagos, divide o valor pela quantidade de pessoas no carro, mostra a duração e a quilometragem da viagem, além de dar uma estimativa de quanto combustível vai precisar.

Verifique as leis de trânsito

Se sua viagem começa no Brasil e vai até países vizinhos, é bom checar as leis de trânsito e o que pode e o que não pode ser feito quando o assunto é direção. As regras podem ser até semelhantes, mas não necessariamente iguais.

Número de emergência em mão

Além dos números básicos de emergência, como polícia, bombeiro e ambulância, tenha em mãos os contatos do seguro do automóvel que, em caso de acidentes, pode dar suporte até mesmo com o transporte de volta.

Dicas extras

Mantenha na carteira anotações a respeito de seu tipo sanguíneo, se é alérgico a algum remédio ou se faz algum uso constante. Essas informações podem ajudar em caso de emergência.

