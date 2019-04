Após recuo, Lauro tenta cartada com Estado por novo hospital

Fábio Martins

Depois de sinalizar recuo, o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), tenta cartada com o governo de São Paulo e, em encontro com o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann Ferreira, encaminhou propostas para a criação de outro hospital na cidade. O verde apresentou três projetos, entre eles, conforme noticiou o Diário, o de reformar prédio antigo para instalar unidade de saúde municipal, em vez da decisão de construir novo equipamento, como havia prometido no pleito de 2016, quando foi reeleito.

Dentro dessa possibilidade, a Prefeitura visa realizar melhorias em um imóvel que, no passado, já abrigou pronto-socorro municipal e que atualmente dá lugar a unidade de saúde mental – o prédio fica localizado na Rua Oriente Monti, no Centro. O município cita desapropriar área, em compensação tributária, no valor de R$ 45 milhões, onde funciona o espaço com serviços municipais. O Estado e a União entrariam, segundo a proposta, com o recurso para reformar o prédio e equipar o hospital com 168 leitos. Além disso, o governo federal doaria o prédio atual do HM (Hospital Municipal) para o Paço readequar e instalar uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas.

As três propostas apresentadas envolvem atribuições dos governos municipal, estadual e federal para viabilizar o hospital. O encontro, que também tratou de questões ligadas ao atendimento de saúde local, foi realizado na sede da Secretaria estadual de Saúde, na Capital, e contou com a presença dos deputados Márcio da Farmácia (estadual) e Renata Abreu (federal), ambos do Podemos. Na semana passada, Lauro se reuniu com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Na oportunidade, o verde ouviu a confirmação de que o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) desistiu de despejar o HM, em Piraporinha.

Outra proposta envolve Diadema devolver o prédio à União, com o compromisso de que ele será administrado pelo Estado e União. O Paço destaca, nesta contexto, que a responsabilidade por atendimento de média complexidade está no âmbito estadual e federal e não na esfera municipal.

“A população não pode esperar. Precisamos de uma solução rápida e efetiva. Durante anos, a Prefeitura deixou de assinar convênios para reformar e melhor equipar o prédio por não termos a titularidade do imóvel. Por isso é importante que tenhamos também o compromisso do Estado e do governo federal para beneficiar os munícipes. Estamos aqui para solucionar o problema da nossa cidade e buscar soluções, dando também alternativas. Mostrando que o município está lutando pela população”, disse Lauro, por nota.

Na terceira opção, o Paço destinaria um terreno na Avenida Ulysses Guimarães, com valor superior a R$ 20 milhões, e o Estado e a União se comprometem a construir e equipar novo hospital na cidade.