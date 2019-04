Temporal causa alagamentos e complica trânsito no Rio

08/04/2019 | 21:54



Um temporal que atinge o Rio de Janeiro desde o início da noite desta segunda-feira, 8, causou alagamentos em vários bairros e complicou o trânsito. O município está em estado de atenção desde as 18h35. Até as 19h45, a Defesa Civil havia acionado 35 sirenes em 19 comunidades. Até as 20h15 não havia registro de desabamentos nem de vítimas da intensa chuva.

Até as 20h30 o bairro mais afetado era o Jardim Botânico, na zona sul, onde durante quatro horas choveu 155,4 milímetros, mais que o esperado em todo o mês de abril, que é 136 mm, segundo a prefeitura do Rio. O segundo bairro onde mais choveu foi o Alto da Boa Vista, na zona norte (102,6 mm, quando a média para o mês é de 193,8 mm). Os outros bairros mais atingidos foram Copacabana, Rocinha (ambos na zona sul) e Tijuca (zona norte). Na zona norte, o rio Maracanã transbordou. Na zona sul, Botafogo e Laranjeiras registraram dezenas de alagamentos.

Às 20h30, a chuva se deslocava para a zona oeste. Nessa hora Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá e Bangu eram os bairros mais atingidos.