Guarani oficializa contratação de Arthur Rezende, destaque do Boavista no Carioca

08/04/2019 | 21:34



O Guarani concretizou nesta segunda-feira a contratação do Arthur Rezende. O meia chega por empréstimo junto ao Boavista até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador desembarca em Campinas após boa participação no Campeonato Carioca pelo time de Saquarema, tendo marcado quatro gols em 11 jogos, um deles em cima do Flamengo.

Arthur Rezende foi destaque nas categorias de base do Goiás e chegou à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo vice-campeão em 2013, derrotado na decisão pelo Santos. O atleta só foi ter chances no time principal dois anos depois. Na sequência, se transferiu para Portugal, onde jogou pelo Gil Vicente. Ele também tem no currículo passagens por AEL Limassol, do Chipre, e Santa Cruz.

O meio-campista é o primeiro reforço do Guarani de olho na segunda divisão nacional. Ao mesmo tempo em que busca reforços no mercado - o volante Higor Meritão, da Ferroviária, interessa -, a diretoria estuda a liberação de nomes pouco aproveitados na campanha do Campeonato Paulista.

Além de William Matheus e Thiago Ribeiro, já dispensados, Romisson, Fernandes, Carlinhos e Wellington Nem não têm presença garantida no elenco do técnico Vinícius Eutrópio. O Guarani estreia na Série B em 27 de abril, diante do Figueirense, às 16h30, no Brinco de Ouro. Até lá, o time segue os treinamentos em Campinas e realiza amistosos como preparação.