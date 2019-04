Anitta posa agarradinha com empresário e fãs desconfiam de romance

08/04/2019 | 19:11



Chega de Neymar e de Gabriel Medina! Parece que Anitta já está em outra! Foi divulgada, nessa segunda-feira, dia 8, uma imagem de Anitta e Otavio Barros, um empresário do mercado financeiro, agarradinhos. E é claro que os fãs já estão apostando em um novo romance!

De acordo com o jornal Extra, a cantora e o empresário teriam se conhecido em Aspen, nos Estados Unidos, durante uma viagem que a funkeira fez para esquiar com as amigas. Logo depois da viagem, os dois passaram a se seguir no Instagram e Otavio passou a seguir também as amigas que viajavam com Anitta.

Ainda segundo o veículo, os dois voltaram a se encontrar no Carnaval durante um show da cantora em São Paulo. Ele e seus amigos assistiram à apresentação do palco e tiraram fotos com a cantora no camarim, depois do show.

E tem mais: antes de se conhecerem em Aspen, a beldade e o empresário estiveram bem próximos um do outro na virada do ano. Os dois estavam em Jericoacoara, no Ceará, durante o Ano Novo. Lá, Anitta realizou uma apresentação, mas, na época, ela ainda namorava o carioca Ronan Carvalho.