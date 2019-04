Felicity Huffman se declara culpada após escândalo de fraude: Estou com vergonha da dor que causei

08/04/2019 | 19:11



Em meio ao processo de julgamento do caso das compras de vagas em universidades de elite dos Estados Unidos, Felicity Huffman, junto com outros 12 pais, resolveu se declarar culpada. Segundo informações do TMZ, nessa segunda-feira, dia 8, a ex-atriz de Desperate Housewives admitiu o crime de fraude.

Por meio de um comunicado, ela declarou o seguinte:

Eu aceito completamente a minha culpa e com profundo arrependimento e vergonha sobre o que eu fiz, eu aceito a total responsabilidade pelas minhas ações e vou aceitar as consequências que derivam dessas ações. Estou com vergonha da dor que causei a minha filha, minha família, meus amigos, meus colegas e à comunidade educativa. Eu quero pedir desculpas a eles e especialmente aos alunos que trabalharam duro todos os dias para entrar na faculdade e aos pais deles que fizeram grandes sacrifícios para apoiar seus filhos e fazer isso de forma honesta.

Felicity ainda continua:

Minha filha não sabia de absolutamente nada sobre as minhas ações e na minha maneira equivocada e profundamente errada eu a traí. Esse erro em relação à ela e ao público eu vou carregar para o resto da minha vida. Meu desejo em ajudar a minha família não é desculpa para quebrar a lei ou praticar a desonestidade.

Ainda não se sabe, porém, quais serão as consequências para a atriz, que está sendo julgada junto com Lori Loughlin. De acordo com o TMZ, fontes do escritório de promotores, que acusam Felicity do crime, querem sim que ela cumpra alguns anos de prisão. Esses advogados vão sugerir uma sentença e o juiz encarregado do caso irá decidir se está de acordo ou não.