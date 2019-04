Angelina Jolie assina contrato para viver personagem em Os Eternos, da Marvel

08/04/2019 | 18:11



Boas notícias para quem gosta dos filmes da Marvel! Angelina Jolie assinou o contrato com a Disney e irá integrar o elenco de Os Eternos, novo longa de super-heróis da franquia, que deve ser lançado em 2020. As informações são do site Hollywood Reporter.

Angelina viverá Sersi, uma mulher de quase cinco mil anos que é aliada dos Vingadores. A mulher é uma Eterna, uma espécie que surgiu junto com os seres humanos, mas que são praticamente imortais. Além de Angelina, o humorista Kumail Nanjiani, famoso por seu papel na série Silicon Valley, também está sendo cotado para integrar o elenco, mas ainda não é possível saber qual será o seu papel.

Os Eternos será dirigido por Chloé Zao, e marcará a segunda era do universo cinematográfico da Marvel. Além de nomes poderosos como o de Jolie no elenco, o filme poderá ser o primeiro a conter um personagem assumidamente gay, segundo a produtora da franquia.