Estado anuncia mudança de modal da Linha 18 antes de concluir estudo técnico

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



08/04/2019 | 16:35



O governador do Estado João Doria (PSDB) anunciou, nesta segunda-feira, que a futura Linha 18-Bronze do Metrô, que ligará municípios da região à Capital, terá um novo formato de modal. Embora não tenha dado detalhes a respeito do motivo da mudança, o Palácio dos Bandeirantes confirmou o engavetamento temporário do projeto inicial, assinado em 2014, de construir um sistema de monotrilho no Grande ABC.

De maneira unilateral, sem citar qualquer participação de prefeitos da região na decisão de mudança do modal, Doria limitou-se apenas a criticar a gestão passada durante sua justificativa pela decisão. “Nós vamos modificar esse formato. Houve um erro, a nosso ver, do governo que nos antecedeu, mas ao invés de ficar aqui apenas culpando o passado, vamos tratar de encontrar soluções para o presente e o futuro”, declarou o tucano durante a inauguração da estação Campo Belo da Linha 5 - Lilás do Metrô, na Capital.

A alteração do projeto ocorre menos de um mês após o governo estadual anunciar a criação de grupo, por meio da Secretaria de Transportes Metropolitanos, para definição da opção mais econômica e com melhor custo-benefício de transporte público para a região.

O material, previsto para ser entregue em junho, deveria contar com a contribuição de representantes técnicos das prefeituras do Grande ABC, no entanto, até a presente data ainda não houve manifestação do Estado a respeito do assunto.

Apesar do posicionamento contrário de autoridades e representantes da sociedade civil do Grande ABC a respeito da mudança de modal, Doria afirmou que deve apresentar em breve nova alternativa de transporte público a região. Esse planejamento que o secretário (de Transportes Metropolitanos) Alexandre Baldy tem conduzido será apresentado em breve, para que a nova solução a ser apresentada ela seja conclusiva”.

O Consórcio Vem ABC, que ganhou a licitação para a construção da Linha 18-Bronze e vem executando ações desde 2014, informou que não foi oficialmente notificada pelo governo do Estado sobre possíveis mudanças no modal. A concessionária destacou que o contrato prevê a operação em monotrilho e que qualquer mudança no “objeto da concessão implicaria em nova negociação dos termos contratuais.” O consórcio já investiu R$ 5 milhões em estudos, cadastros e contratação de fornecedores.

Projetado para ter 13 estações, saindo da parada Tamanduateí, em São Paulo, até o Centro de São Bernardo, passando por São Caetano e Santo André, a futura Linha 18-Bronze previa em seu projeto original integração direta com as linhas 2-Verde do Metrô e 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).